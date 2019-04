L'édition 2019 a été marquée par des conditions météorologiques particulièrement changeantes.



La 14e édition de La Bouillonnante, qui se tenait ce samedi, était sans aucun doute la plus relevée de son histoire. Si quatre distances étaient au menu (75, 50, 29, 15), un focus fut tout particulier mis sur la deuxième, épreuve-reine qui a forgé au fil des ans la réputation de cet événement trail.

La raison? Un plateau de dingues pour notre pays. Du jamais vu. Ludovic Pommeret (vainqueur UTMB 2016), Michel Lanne (vainqueur CCC 2016 et TDS 2017) ou encore Arnaud Bonin (7e lors du récent trail du Ventoux)... La présence de la plus grande épreuve belge dans le Golden Trail National Series où l'on retrouve par exemple aussi le Marathon du Mont Blanc n'y était pas étranger.

Marquée par des conditions météorologiques très changeantes, parfois dantesques, la Bouillonnante 2019 a offert un terrain de jeu marqué par la boue, rendant l'adhérence particulièrement difficile en certains endroits.

Sur le 50 Km où l'on retrouvait donc les pointures étrangères, cela n'a pas empêché le duo Pommeret-Lanne d'animer la course. Une bataille à laquelle a pu se joindre durant une partie de la course le Nalinnois Nicola Bucci, finalement 4e.

Michel Lanne se perd en route

Longtemps en tête, Michel Lanne a dû laisser filer son compatriote après s'être égaré vers le 36e km au sommet du célèbre "wall", perdant de préciseuses minutes et la tête dans l'aventure. Finalement, Ludovic Pommeret décroche donc le 50 km avec 6 minutes d'avance sur Michel Lanne, qui devance lui-même de quelques petites secondes un autre Français, Arnaud Bonin.

"Au début, sous la pluie, ce n'était pas vraiment cela", nous expliquait Pommeret à sa descente de podium. "J'ai eu la chance, et je l'en remercie, d'avoir Nicolas Bucci pour me tirer du 25e au 40e environ. Il va bien votre Belge. Heureusement j'ai pu faire un trou dans une descente sur la fin. La course? C'est particulier. Beaucoup de bosses et de relances. Elle m'a fait pensé à un trail en Lozère auquel j'ai participé jadis. Mais à part ça, non. Le profil des courses auxquelles je suis habitué en France est assez différent..."

Nicolas Bucci, en tête donc avec Pommeret alors que Lanne s'était fourvoyé, termine à une superbe 4e place, à moins de 8 minutes du vainqueur. ""Ca reste une superbe expérience", glissait-il. "Je suis heureux de pouvoir figurer dans le top 5 aux côtés de tels noms.Quand Lanne m'a rattrapé, il m'a dit de prendre un gel et de le suivre. Pas possible. J'étais un peu cuit. Bonin est arrivé un peu plus tard au sommet de la dernière descente. Je pensais qu'il restait près de 3 kilomètres encore à courir. Je l'ai laissé partir - je n'avais pas le choix - en me disant que dans le final j'arriverais à le reprendre. Erreur..."

Signalons encore, au niveau Belge, la très belle 6e place de Stijn Van Lokeren, qui s'essayait lui aussi pour la première fois sur cette course.

Les autres distances

Sur le 29 km, victoire de Johan Goubau (2h29.38), qui avait fait l'impasse vendredi sur la BueRun qu'il avait remportée à plusieurs reprises par le passé pour se focaliser sur la Bouillonnante. Objectif réussi.

Enfin, sur le 75 km parti à 4 heures du matin du château de Bouillon, succès de Florian Descamps en 7h09.13.

>>> Tous les résultats ici