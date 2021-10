Le Français et l'Italien sont arrivés ensemble à Saint-Denis, après 160 km et 23h00 d'efforts.

Comme en 2018, la Diagonale des Fous a accouché d'un double vainqueur. Après le duo Benoît Girondel / François D'Haene, ce sont cette fois le François Ludovic Pommeret et l'Italien David Jung qui sont arrivés, ensemble et main dans la main, à Saint-Denis-de-La-Réunion au terme de l'épreuve de 160 km pour 9500 D+, après 23h02 d'efforts.

Pour Ludovic Pommeret, 46 ans, c'est l'un des points d'orgue d'une longue carrière. Une épreuve qu'il remporte pour la première fois, après l'avoir longtemps convoitée. Il avait déjà terminé 2e à La Réunion en 2009, 2014 et 2019.

Déjà beau 4e de l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le coureur réputé pour avoir la plus belle attaque talon du milieu du trail a impressionné de régularité pour revenir petit à petit sur la tête de course et parcourir toute la seconde moitié de l'épreuve avec son comparse italien. Pour ne jamais se séparer.

"C'est une victoire partagée. Un un peu plus facile mais elle est super belle car on s'est bien aidés", a glissé Ludovic Pommeret au micro de Réunion la 1re après avoir franchi la ligne. "Ce sont de super moments, l'entente était nickel. Daniel Jung est un mec droit, il est vraiment très très fort, il a placé de grosses attaques, c'est lui qui a fait le show. Je suis parti plus vite qu'à mon habitude, mais il n'y avait pas moyen de suivre."