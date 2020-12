Un premier rendez-vous au Parc de la Woluwe

Infos pratiques :

Inscription via la page Facebook MAKE ME RUN

Lieu de départs de l’édition de Bruxelles : Parc de la Woluwe

Centre sportif pour le 5km

Brasserie des Etangs Mellaerts pour le 10km

5km = 5€ (récupérable en bon d’achat chez Trakks)

10km = 10€ (récupérable en bon d’achat chez Trakks/

Du 15/12/20 au 15/12/21

Les organisations de courses à pied sont pour l’instant rangées au placard. Les rassemblements de coureurs désireux de partir à l’assaut des parcours habituellement proposés aux quatre coins du pays sont interdits et ceux-ci doivent pratiquer leur sport favori de manière quasi individuelle, tant que les mesures sanitaires seront en vigueur.Du coup, plusieurs courses virtuelles ont vu le jour ces derniers mois. C’est dans ce cadre que le concept MAKE ME RUN est né. "explique la start-up belge Denali Outdoor Events, à l'origine du concept.Concrètement, après s’être inscrit, le participant rejoint le départ de la course quand il veut, il branche ses écouteurs et n’a plus qu’à se laisser guider via une application.Pour sa première course, MAKE ME RUN a choisi Woluwe pour établir son parcours. Les participants ont le choix entre un parcours de 5km ou un de 10km et ont un mois pour participer, du 15 décembre 2020 au 15 janvier 2021.