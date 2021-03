A partir du 1er avril et jusqu’au 30 avril, le concept Make Me Run sera disponible sur des parcours dans le parc du Château de La Hulpe ainsi qu’à proximité du lac de Louvain-la-Neuve.

Make Me Run est une application smartphone créée suite à l’absence d’épreuves de course à pied qui permet à des sportifs de tous niveaux de se dépasser et de se comparer sur des parcours inédits tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur.

Pour y participer, il faut s’inscrire à la course de son choix avant de rejoindre le départ de la course au moment où on le souhaite. Avant de démarrer, il faut brancher ses écouteurs et ensuite se laisser guider par l’application, qui offre un guidage en temps réel grâce à la localisation GPS.

La première organisation de ce type a eu lieu à Bruxelles. A La Hulpe et Louvain-la-Neuve, sur 5 ou 10 kilomètres, Make Me Run ira un cran plus loin en proposant 2 styles de contenus audio différents pendant la course, ceux orientés vers la performance physique et ceux vers la découverte culturelle.

> Le parcours de Louvain-La-Neuve sera axé sur la performance. Le coureur recevra des infos en direct sur son temps et son classement. Avant la course, il peut décider de comparer son temps avec celui de ses ami(e)s ou avec un objectif de chrono précis. Il recevra ensuite des indications orales en live pendant son effort sur sa position par rapport à ces objectifs.

> Le parcours du château de la Hulpe sera quant à lui axé sur la découverte. Le coureur sera diverti tout au long de sa course avec des infos et des anecdotes sur les lieux traversés. Cela permettra au coureur d'en apprendre davantage sur le formidable site du château de la Hulpe et de son patrimoine. Le parcours est également possible en marchant!

Le prix de participation est fixé à 3,5 € pour le 5 km et à 7 € pour le 10 km, des montants récupérables en bon d’achat au sein des magasins Trakks.



Infos > https://www.makemerun.eu/