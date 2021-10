Frédéric Geerts aurait voulu boucler l’aventure du Marathon des Sables, qui se tient actuellement à travers le désert marocain : 250 km en 6 étapes et en autosuffisance alimentaire. Pour lui, mais surtout pour l’Association Muco et Enoha, le petit-neveu de son épouse, âgé de 4 ans et atteint de la mucoviscidose.

Ce mardi, le quinquagénaire bruxellois a cependant dû rendre les armes dans le courant de la 3e étape et en conclure avec son défi intitulé Run Enoha Run. Comme les quelque 700 coureurs engagés dans cette 35e édition, ce directeur d’une société d’engineering en région bruxelloise a été marqué par le décès, la veille, d’un concurrent français en cours d’étape après un malaise cardiaque. C’est la troisième fois que le MDS est endeuillé depuis sa naissance en 1986.