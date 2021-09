Marathon de la Basse-Meuse (Visé) : les Kényans raflent (quasi) tout Running EV Ce sont finalement un peu plus de 1600 coureurs (1642) qui ont participé ce dimanche à l’une des courses du Maasmarathon de la Basse-Meuse, à Visé. © EV

La quantité (et la qualité) était surtout concentrée sur le semi-marathon avec une victoire kenyane, avec Aggrey Kiprotich Rono vainqueur en 1h03 :07, devant notre compatriote Yannick Michiels, vice-champion d’Europe cette en course d’orientation (sprint) et Roel Wijmenga (1h04’24 et 1h05’29) pour leurs chronos respectifs. Le premier local, Vincent Castermans, terminait 10e (1h09’45), tandis qu’Amaury Paquet, vainqueur une semaine avant aux 20 km de Bruxelles, faisait pour sa part 12e en 1h09’52. Chez les dames, victoire de Kim Geypen en 1h17’42. 779 coureurs ont rallié l’arrivée.



Sur le marathon (278 partants), un record féminin de l’épreuve a été réalisé par une autre Kenyane (Shauline Chepkirui Koech) en 2h39’33 (5e au scratch). Aline Pesser fait deuxième en 3h12’15.



Chez les messieurs, à nouveau un Kényan du team Kimawit athletics avec Stanley Kimutai Keter en 2h22’22. Très proche, on retrouve Youssef Bouissane (2h22 :30) et Stef Simons (2h27’41).