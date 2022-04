Maël Gentgen a créé la sensation, en gagnant le marathon de Namur ce dimanche matin, au départ de Dave.

Le coureur de Heinstert, en Gaume, a bouclé les 42,195 km en 2h32.14, après avoir fait toute la course seul en tête. Il a devancé Dame Dylan de plus de 2 minutes (2h34.40) et le local Sébastien Mahia (2h39.38).

Maël Gentgen explose par ailleurs son record de 4 minutes. Un chrono qu’il avait signé en 2019 au marathon de Florence.

Côté féminin, la victoire est revenue à Vanessa Van Bossche, en 3h19.06

21,6 km pour le lauréat du semi

Sur le semi-marathon qui a attiré plus de 2000 participants, c'est Amaury Paquet, lauréat des derniers 20 Km de Bruxelles, qui a levé les bras après 1h08.53. Il a même couru 21,6 km plutôt que 21,1 km après une petite erreur de parcours. Youssef Boussiane, 2e, et Pierre Balty, 3e, complètent le podium.

© Gueuning

Marraine du marathon de Namur, Alexandra Tondeur a remporté le semi-marathon chez les dames en 1h20.24.