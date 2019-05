Le Dinantais Michaël Brandenbourg finit 2e en 2h18

Huit cents coureurs ont tapé le bitume de la capitale wallonne ce dimanche, à l’occasion de deuxième édition du marathon de Namur. Mais aussi 1900 autres coureurs, qui une demi-heure plus tôt, à 9 h, s’étaient élancés sur le semi-marathon.

Et le moins que l’on puisse dire est qu’on a couru vite hier à Namur. Le vainqueur, Willem Van Schuerbeeck, a en effet explosé de dix minutes le temps de Michaël Brandenbourg , le premier lauréat. Willem Van Schuerbeeck, qui il y trois ans avait pris part aux Jeux Olympiques de Rio et dont le meilleur temps est 2 h 12’, a bouclé les 42 km et 195 mètres en, en 2 h 18’ 18’’. Michaël Brandenbourg n’a pas signé le doublé. Mais le coureur de l’ARCH a aussi signé une remarquable performance, en terminant 2e en 2 h 21’ 42’

Le Français Sébastien Speher complète le podium.





Justin Mahieu et Alexandra Tondeur sur le semi

Sur le semi-marathon, c’est Justin Mahieu qui a levé les bras. Vainqueur en 1 h 5’ 58’, le coureur de Vlessart (Léglise) a aussi battu son record personnel, de 1 h 6’ 2’’, qu’il avait établi à Venlo, aux Pays-Bas.

Marraine du marathon de Namur et championne du monde de triathlon depuis la semaine passée, Alexandra Tondeur s’est imposée chez les dames.

>>> Toutes nos photos

>>> Tous les résultats