Le Marathon du Mont-Blanc, au départ de Chamonix, a vu la victoire du Britannique Jonathan Albon ce dimanche, qui a bouclé les 42 km (2500 mètres de D+) en 3h35.20, devançant l'Italien Davide Magnini et le Japonais Ruy Ueda. La première dame est l'Espagnole Sara Alonso (4h14.49), qui s'impose devant Caitlin Fielder (N-Z) et Dani Moreno (USA).

Le rendez-vous est toujours très prisé des Belges, qui sont nombreux à se rendre pour l'occasion à Chamonix. Corentin Miesse, qui avait terminé 1er Belge en 2021, a cette fois été devancé à ce classement particulier par Rémy Gardier, Belge qui vit en Suisse et qui termine à une très belle 22e place au scratch en un chrono de 4h09.42. Corentin Miesse, qui vit à Chamonix depuis 3 ans, est 58e en 4h38.59.

"J'ai rarement vu un tel niveau sur une course", souligne ce dernier. "Je voulais faire mieux niveau chrono mais j'ai dû faire avec la forme du jour."

Karel Sabbe, du 90 au 42 km

Inscrit initialement sur le 90 Km du Mont-Blanc annulé vendredi en raison des conditions météorologiques, Karel Sabbe, spécialiste mondialement reconnu des très longs défis sur les sentiers, a pu s'aligner sur le marathon, qu'il a fini 3e belge en 4h46. Derrière, on retrouve Koen Demyttenaere (4h56), puis un certain Maxime Monfort, qui a bouclé le Marathon du Mont-Blanc en 5h06. Il s'agissait pour lui d'une première expérience sur une course en montagne.

L'ex-cycliste pro, aujourd'hui directeur sportif au sein de l'équipe Lotto, n'a jamais caché sa passion pour le trail. Peu après l'arrêt de sa carrière, il nous confiait "qu'un format comme le Marathon du Mont-Blanc, était sans doute accessible pour moi". Et d'ajouter: "J’ai toujours été amoureux de la montagne, pour le vélo mais aussi pour tout ce qui est lié à cet environnement-là. Mon épouse adore ça aussi. Je ne cherche pas l’extrême ou à faire l’UTMB. Au-delà de la distance "marathon", je risque sans doute de me blesser et ça demanderait une préparation spécifique que je ne veux plus faire."

Les deux premières dames belges classées sont Vanja Cnops, 154e au scratch en 5h29, et Marie Lalmant, 170e en 5h35.