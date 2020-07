Ce week-end (24-26 juillet) se tiendra la première "Master Class Week-end Experience". Avec pour cadre La Roche-en-Ardenne et ses environs propices à la pratique du trail.

Un nouveau stage trail comme il en existe déjà par ailleurs ? "Non, car nous voulons aller beaucoup plus loin dans l’expérience vécue par les participants", souligne Thomas Gillet, à l’initiative de ce projet et notamment impliqué dans l’asbl derrière le Castle Trail qui a lieu chaque année (sauf en 2020…) à La Roche. "En l’absence du Castle Trail, nous avons ressenti l’envie de proposer autre chose. Et nous avons aussi senti, à travers plusieurs discussions, que la demande était importante parmi les pratiquants. D’où la mise sur pied de ce stage réunissant des acteurs confirmés de la discipline qui vont partager leur expérience avec les participants. La volonté est également de mettre en avant le terroir local et de permettra à chacun d’en apprendre sur soi-même et sa pratique, dans un cadre confortable."

Ce concept nommé Trail Club, au sein duquel on retrouve donc cette première Master Clas Week-end Expérience, ne devrait pas être un coup d’essai. Outre des conférences, ces week-ends de stage devraient, à terme, être au nombre de 4 par an, à Belgique mais aussi en France.

Pour cette première, l’ex lauréate des 20 Km de Bruxelles et coach Catherine Lallemand, le diététicien – nutritionniste Damien Pauquet ou encore l’ultra traileur et kinésithérapeuthe Andrea Braga seront notamment de la partie et partageront leur expérience lors de différentes conférences. Le travail spécifique lié à la pratique du trail, la prévention des blessures ou encore la nutrition seront ainsi au menu des échanges. Pendant et après les sorties prévues dans la région.

"L’occasion pour les participants de trouver des réponses aux questions qu’ils se posent, de façon bien plus personnalisée qu’avec un coach à distance par exemple", reprend Thomas Gillet. "C’est vraiment l’occasion de courir avec des gens expérimentés, de poser des questions propres à sa pratique et d’avoir des réponses spécifique"

Ce premier séjour s’adresse à tous les niveaux de pratique, avec différents groupes selon le niveau. Avec possibilité de prendre part à une ou plusieurs activités comme à l’ensemble du week-end avec logement à l’hôtel Floreal (pack complet avec repas 490 €).

>>> Plus d'infos? <<<