À 17 ans, Mathias Anciaux a déjà inscrit deux fois son nom au palmarès d’une des courses de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc. Victorieux de la YCC (Youth Chamonix Courmayeur, challenge destiné aux jeunes coureurs dans le cadre du sommet mondial du trail) en minimes en 2019 puis en cadets cet été, le résident de Winenne, village de la commune de Beauraing, fait rimer trail avec jeunesse et pourrait apporter de belles satisfactions à la Belgique dans les années à venir. N’essayez cependant pas de faire dire à ce rhétoricien qu’il court sur les traces des plus grands, lui qui fait de la progressivité, du travail et de la discrétion ses credo. Des qualités travaillées au sein de la Belgique Trail Académie emmenée par son coach Frédérick Hardenne.