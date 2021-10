Déjà vainqueur en 2018, Thibaut Garrivier a remporté pour la deuxième fois la Marathon de la Maxi-Race ce dimanche en 3h54. Initialement inscrit sur la Marathon Expérience, format non compétitif sur une distance comparable (42 km/2370 D+), le Français a choisi de changer la veille. Un parcours technique de 39 km pour 2950 mètres de dénivelé positif, nouveauté de l'édition 2021, qui a cependant dû être adapté en dernière minute vu le vent mais aussi les pluies tombées samedi.

"J’avais quand même envie d’un peu plus de dénivelé", glissait le lauréat, athlète du Team Hoka au sujet de son passage en dernière minute sur le format Marathon Race réservé aux coureurs affichant un indice de performance Itra supérieur à 450. "Cette course est le début de ma préparation pour les Championnats du Monde de trail en février 2022, et ma saison commence parfaitement bien. Après ma victoire sur la CCC et un mois de repos, je reprends doucement mais sûrement ! Ce fut une belle matinée."

Côté féminin, Candice Fertin a passé la ligne en 4h35, avec un peu moins de 10 mn d’avance devant sa première rivale, l’Italienne Julia Kessler.



Deux 4es place pour des Belges

De nombreux Belges (140 inscrits) étaient présents sur place, faisant de la Belgique la nation la mieux représentée après la France. Avec quelques résultats à pointer.

Sur la XXL Race , format de course étalé sur deux jours (samedi, 70 km et 4400 D+; dimanche 45km et 2300 D+), on signalera la belle 4e place de Sylvain Lejeune (Oufteam) en 15h48, temps cumulé des deux étapes.

Sur l'Ultra Race (110 km/6500 D+), 4e place également de Michaël De Cooman (CMP Trail Team) en 15h02.

© MaxiRace/David Gonthier

Rendez-vous en mai 2022

Malgré le report en octobre et un calendrier des courses très chargé, la 10e édition de la MaXi-Race a donc pu se tenir en 2021, dans une ambiance plus intimiste, comme voulu par l’organisation.

"Pour organiser la MaXi-Race en équipe réduite et en seulement 2 mois au lieu de 6 à cause de la crise sanitaire, il faut une équipe de passionnés et efficace", retient Stéphane Agnoli, directeur de l’évènement. "Et nous l’avons ! La MaXi-Race va continuer à écouter les remarques, les bons et mauvais points pour continuer à évoluer."

En 2022, l’évènement reviendra à sa date habituelle à la fin du mois de mai, les samedi 28 et dimanche 29. Les inscriptions ouvriront dès le lundi 15 novembre à midi.





La Maxi-Race Annecy 2021 en chiffres