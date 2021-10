La MaXi-Race peut enfin vivre en ce dernier week-end d'octobre sa 10e édition, après deux reports suite à la situation sanitaire.

Ce samedi matin, c'est l'Italien Davide Cheraz qui a franchi en premier la ligne d'arrivée à Annecy-le-Vieux, après avoir bouclé les quelque 80 km et 5000 mètres de D+ autour du lac en 9h47. Une trace originelle qui a dû être quelque peu modifiée en cours de course en raison du vent violent soufflant en altitude. Il a devancé d'à peine 64 secondes le Français Gautier Airiau (9h45.57) et le Vénézuélien qui réside à Annecy Moises Jimenez (10h01.53).

La première femme est la Suisse Kathrin Gotz, en un peu plus de 11h36.

Cette 10e édition sera marquée ce dimanche par une offre proposant désormais 2 marathons: une marathon expérience (46 km et 2400 D+) sur le tracé historique de cette distance et une Marathon-Race (39 km/2950 D+) sur un parcours plus exigeant et à destination des coureurs ayant une approche plus compétitive.

"La Marathon-Race proposera chaque année un nouveau parcours, qui sera chaque fois dévoilé la veille de l'épreuve", a indique le directeur de course Stéphane Agnoli , confirmant la logique de dépassement de soi et de performance de cette épreuve réservées à ceux ayant un indice Itra supérieur à 450.

Un total de 5000 participants sont présents sur l'un des dix formats de course proposés tout au long du week-end sur l'un des événements phares du trail français. Parmi les participants, environ 140 Belges, ce qui fait de la Belgique le pays le mieux représenté à Annecy après la France.