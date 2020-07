Le 11 janvier dernier, à Havelange, petit bourg situé sur les hauteurs d’Aywaille, Maxime Monfort prenait part à sa première course "post-retraite" en trail. Le Trail des Rois barges. Un rendez-vous costaud et technique. 22 km, 850 m de dénivelé. Le citoyen de Kin, fort de 16 années dans le peloton cycliste professionnel, avait pu compter sur son énorme moteur pour terminer cinquième (sur plus de 300 participants), à moins de cinq minutes du vainqueur. Belle performance. Au final, sourire et quelques petites grimaces provoquées par des douleurs aux mollets ("Musculairement, j’ai encore du boulot devant moi…").

(...)