Thibaut Hugé et Alexandre Buslain

Entre le Valais et la vallée de la Semois, Maximilien Drion a tranché pour lancer sa saison de trail. Quelques jours à peine après avoir bouclé sa saison de ski-alpinisme lors d’une Patrouille des Glaciers terminée à la 4e place en compagnie de François D’Haene et Gédéon Pochat, le Belge de 24 ans a troqué ses skis contre des baskets pour se présenter ce samedi sur la ligne de départ du Trail du Jambon, un solide morceau de 24 km pour 1 400 mètres de dénivelé positif au départ de Membre-sur-Semois. Le premier d’une tournée en trois étapes au pays qui le mènera également au départ du Trail des Vallées du Chevalier la semaine suivante et, début juin, de celui des Championnats de Belgique ayant pour cadre l’Ohm Trail.

(...)