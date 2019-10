Le Kenyan a devancé notre compatriote Willem Van Schuerbeeck de 78 secondes



Sous une météo typiquement belge, le Kényan Michael Chege s’est montré le plus rapide lors du Brussels Airport Marathon. Signant un chrono de 2h17:53. Le coureur africain était attendu dans cette course, tout comme le Belge Willem Van Schuerbeeck et Karim Kwemboi qui complètent le podium.

« Je suis vraiment content. C’était une bonne course malgré sa difficulté et la pluie. Je suis aussi assez heureux de mon temps. J’ai également pris du plaisir à courir avec Willem », livrait le grand gagnant du jour, loin de son record personnel à 2h09’12.

Van Schuerbeeck était également satisfait de sa performance, sachant que la première place n’était pas accessible ce dimanche matin. « Vu la pluie et le parcours, je suis heureux. Surtout que Chege court en temps normal 3 à 4 minutes plus vite que moi. Aujourd’hui il s’est même arrêté pour aller aux toilettes. Mais il est rapidement revenu sur moi puis a accéléré et là, impossible de le suivre », livrait le Belge qui a couru en 2h19’11.

Willem Van Schuerbeeck était tout de même 30 secondes devant le Kényan au kilomètre 30. Mais il n’a finalement pas tenu le coup. Il a par contre joué son rôle d’arbitre à merveille puisqu’il bat l’autre Kenyan du podium, Karim Kwemboi, qui a bouclé le tracé en 2h32’53.

Naert deuxième

Sur le semi marathon, Koen Naert a terminé deuxième (1h07:18) derrière le Britannique Earl.

Koen Naert, champion d'Europe du marathon en titre, était le grand favori, dont le départ était donné à 10h30. Le Brugeois, sacré champion d'Europe du marathon à Berlin l'an dernier, a cependant eu fort à faire avec Nick Earl. Le Britannique et le Belge se sont livrés à un sprint final sans merci, Earl s'imposant en 1h07:16, avec deux secondes d'avance sur Naert. Sander Heemeryck s'est classé troisième en 1h09:19. Chez les dames, victoire de l'Allemande Sonja Vernikov (1h20:5) devant la Tchèque Marketa Marcanikova (1h23:11) et la Hollandaise Myriam Van Roeden (1h28:42).

L'été prochain, Naert veut briller au marathon olympique à Tokyo. Le Brussels Airport Half Marathon faisait partie de son programme de préparation. "Au cours du sprint, sur les pavés humides, j'ai un peu souffert du tendon d'achille mais pendant la course, j'avais de bonnes sensations. Je suis satisfait."

© Thiéry



Au total, quelque 15000 coureurs ont participé à l'événement ce dimanche matin, avec des participants venus de 105 pays

>>> Tous les résultats (6,5 km, semi-marathon et marathon) ICI