Michael De Cooman (vainqueur sur le 42 km du GTLC): “J’ai juste une côte de 30 m D+ près de chez moi pour m’entraîner” Running E.V. © D.R.

Après avoir un moment couru en deuxième place derrière l’inattendu Corentin Miesse (Un Kette en baskette à Chamonix sur Facebook, soit un Belge qui s’est installé dans la Vallée de l’Arve voici deux ou trois ans), le Gantois Michael De Cooman (40 ans) s’est imposé ce dimanche sur le 42 km du Grand Trail des Lacs et Châteaux. 3h38’16, soit 5 minutes de plus que l’an dernier, lorsqu’il avait pris la troisième place derrière Spehler et Caelen.



“Fin 2021, j’avais un peu levé le pied suite à un surentraînement”, nous expliquait celui qui, dans la vie civile, travaille dans l’assainissement des sols. “J’ai redémarré gentiment en février. A Bouillon, j’étais déjà content car je fais 5e d’un plateau très relevé. Cap maintenant sur le 80 km des championnats de Belgique sur l’Ohm Trail. La distance me fait-elle peur? Non. J’ai déjà couru un 100 miles (Trail Escape) et l’an passé, j’ai terminé 4e sur le 120 km de la Maxi Race...”



Une performance pour cet athlète formé sur les “Survival run” et qui, pour s’entraîner dans les côtes, n’a qu’une petite bosse de 30 m de D+ à proximité de chez lui...



Messieurs: 1. Michaël De Cooman, 3h38:16; 2. Nicolas Gevaert, 3h44’06; 3. Corentin Miesse, 4h02’44.

Dames: Louise Wenkin, 4h33’51; 2. Diana Iprenburg (PB), 4h38’35; 3. Catherine Servais, 4h41’57.EVPhoto: Michael De Cooman peu après son arrivée.