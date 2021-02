L’histoire de la championne népalaise est l’une des plus étonnantes pour une sportive, toutes disciplines confondues.

Tout commence dans un tout petit village du Népal, près de la capitale Katmandou. Là-bas, les jours s’écoulent immuablement depuis des centaines d’années. Quelques maisons de torchis et au toit en paille sont dispersées dans un paysage de collines. Les familles qui les occupent possèdent quelques poules, parfois des chèvres, et essaient de tirer du lopin de terre alentour de quoi se nourrir et éventuellement un petit surplus qu’on ira alors vendre au marché de la petite ville la plus proche.

C’est là que, en 1988, naît la petite Mira, deuxième enfant d’une fratrie de cinq, dont le dernier numéro du magazine Zatopek, qui vient de sortir, dresse un large portrait. Elle en est aussi la première fille et, à ce titre, doit seconder sa mère dans les tâches ménagères : préparer les repas, aller chercher de l’eau à la rivière, s’occuper des animaux L’école, elle y va parfois. Pas souvent. À 12 ans, sa famille est surtout soucieuse de lui trouver un mari.