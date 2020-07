Un gain d’autonomie de 10 à 15 pourcent pour une technologie amenée à se développer

La quête d’autonomie est l’un des défis principaux des fabricants de montres gps sportives outdoor.

Lors de la sortie de la Fenix 6, Garmin avait fait grand bruit en commercialisant un modèle « Solar » tout en haut de sa gamme (949 € tout de même…). Il n’est certes pas encore question d’autonomie énergétique grâce à la recharge solaire mais bien d’un gain de l’ordre de 10 à 15% selon l’ensoleillement. Un détail pour certains, une perspective intéressante pour d’autres voire un indispensable pour les ultra traileurs les plus exigeants. Mais la technologie attire et est plus que probablement amenée à se développer dans les années à venir.

Pour preuve, Garmin vient d’annoncer l’extension de la recharge solaire à l’ensemble de sa gamme fénix 6, sa montre outdoor la plus aboutie, mais aussi à ses modèles Instinct et Tactix.

Le gain annoncé pour la gamme Fenix 6S et 6 est également de l’ordre de 10 à 15 pourcent. Avec un prix à partir de 749 € pour embarquer la prolongation d’autonomie à l’énergie solaire avec soi…