Nadine Reynartz (victoire sur le 160 du GTLC): "Je ne cours que depuis 2017"

Arrivés samedi en soirée pour lui et dimanche à l'aube pour elle, le Français Jérôme Ferris et la Malmédienne Nadine Reynartz sont donc les lauréats 2022 du 160 kilomètres du Grand Trail des Lacs et Châteaux. Des courses limpides pour tous les deux qui ont été en tête du début à la fin...

Coup de projecteur sur notre compatriote, qui disputait pour la première fois un 100 miles...



“Ce n’était pas un objectif programmé”, nous expliquait-elle, étonnamment fraîche sur la ligne d’arrivée. “Je ne me suis inscrite que la semaine dernière. Je venais de faire un 85 km à Madère, suivi d’un 100 km au trail des Cisterciens. Et dans deux semaines, j’ai (ou plutôt j’avais, parce que je pense que je vais renoncer) le 80 km de l’Ohm trail, avant d’aller au Lavaredo, puis sur l’ultra de Belledonne sur 140 km en été. Cela s’est bien passé. Pas de coup de mou. Juste une petite douleur au genou qui s’est installée assez vite mais que j’ai pu heureusement gérer...”



19e au scratch en 26h13’ (46 ans) est un cas. Pourquoi? Tout simplement qu’elle ne s’est mise à la course à pied qu’en 2017 via le programme “Je cours pour ma forme”. “J’ai vite su que je me débrouillais pas mal”, souriait-elle encore. Du coup, j’ai essayé la même année le marathon (moins de 4 heures à Amsterdam. Puis le trail est arrivé, avec les Lucioles de Soiron 2018 comme premier essai et déjà un premier 100 km la même année sur la course des Célestes...”



Un phénomène, on vous le disait...



Dames: 1. Nadine Reynartz (Bel), les 165 km en 26h13’; 2. Karen Marie (Dan), 28h27; 3. Karen Clukers, 28h47’

Messieurs: Jérôme Ferris (Fra), 19h16; 2. Marijn Sinkeldam (PB), 21h35’; 3. Frédéric Audran (Fra), 22h34’.