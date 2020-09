Naert, Bouchikhi, Kimeli...: la course belge la plus relevée de l'année le 11 octobre à Lokeren Running Eric Verschueren Initialement prévus le 1er août dernier à Lokeren, les championnats de Belgique des 10 kilomètres sur route se dérouleront finalement le 11 octobre au même endroit. © BELGA

Le changement de date pour la tenue des championnats de Belgique du 10 kilomètres sur route a favorisé la constitution d'un plateau étonnant, dense en qualité, qui devrait donner lieu à la course la plus relevée de l'année dans notre pays le 11 octobre prochain à Lokeren.



Sur la start-list, clôturée voici quelques jours, on trouve ainsi 47 noms d'athlètes ayant déclaré un temps visé de 30 minutes ou moins. Là-dessus, on a surtout de très beaux noms, à commencer par celui de Koen Naert, qui viendra "s'échauffer" à Lokeren avant de s'aligner une semaine plus tard sur les mondiaux de semi-marathon en Pologne (aux dernières nouvelles, une gêne aux ishios-jambiers du champion d'Europe 2018 de marathon pourrait changer la donne).



A ses côtés, les frères Bouchikhi (Soufiane qui vaut 27:41 sur 10.000 piste et Lahsene), Isaac Kimeli (13:13 sur 5000), Robin Hendrix, Simon Debognies...



Au niveau francophone, du top aussi en plus avec Oussamah Lonneux, Clement Deflandre, Dorian Boulvin, Amaury Paquet, Arnaud Dely, Lucas Da Silva, Pierre Denays, Valentin Poncelet...



Chez les dames, on retrouvera Diane Van Es, Nina Lauwaert, Hanne Verbruggen, Alexandra Tondeur, Florence De Cock, Amelie Saussez...



Des courses qui seront clairement à vivre...