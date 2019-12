Une nouvelle qui ravira les adeptes de l'ultra trail par chez nous: le 15 août prochain, l'Asbl I love running Liège lancera le premier Ultra Trail des Sources, une course totalisant 158 kilomètres avec départ et arrivée à Spa.



Un superbe tracé présentant un D+ de 4140 mètres et reliant les sept communes du réseau Extratrail (Spa, Stoumont, Jalhay, Stavelot, Theux, Trois-Ponts et Malmedy). Comme points d'intérêt, on notera des passages comme la traversée de La Fagne, de la vallée de la Warche, du Ninglinspo, du château de Reinhardstein, des vallées de la Hoegne et du Bayon.

La qualité du tracé (créé, rappelons-le, par l'ASBL Extratrail qui a apporté son soutien à la création du porjet) + la "récompense 5 points ITRA" accordée à tout finisher devraient garantir le succès par chez nous, mais aussi dans les pays limitrophes tels les Pays-Bas, l'Allemagne et la France.

A savoir:

- Sur le même tracé et avec un départ commun, une course de 4x40km est organisée par équipe relais de minimum 2 et maximum 4 coureurs.

- Une base de vie sera accessible à mi-parcours (Trois-Ponts), avec possibilité d'y faire emmener un sac d'affaires de rechange.

- Plus de renseignements sur www.utds.be