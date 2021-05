L’UTMB a annoncé ce jeudi la création du plus grand circuit mondial de trail running l’UTMB World Series, à partir de 2022. Ce circuit va remplacer l'Ultra-trail World Tour, qui avait vu le jour en 2014 et qui avait été racheté voici deux ans par le groupe UTMB. Cela doit, notamment, permettre d'apporter plus de clarté et de lisibilité au sein du calendrier mondial d'une discipline en plein développement.

Dès 2022, ce circuit réunira plusieurs dizaines d'événements internationaux parmi les meilleurs de la planète, qui deviendront désormais le seul moyen d’accès à l’UTMB Mont-Blanc. Voilà qui n'est donc pas sans conséquence pour les amateurs de trail, chaque année plus nombreux à tenter d'obtenir un dossard pour l'une des épreuves de l'UTMB. Par ailleurs, UTMB Group a décidé de nouer un partenariat avec The Ironman Group dans le développement de ce projet.

"Pour les coureurs, c’est la garantie de retrouver les plus belles courses de la planète en un seul et même circuit et d'obtenir un accès exclusif aux courses phares de l’UTMB Mont-Blanc, qui deviennent les UTMB World Series Finals", indique l’organisation dans un communiqué. "Les 6 continents seront représentés sur les courses du circuit pour répondre à l’essor du trail running à travers le monde et à l’impératif d’accessibilité des épreuves."

Le calendrier complet des événements UTMB World Series sera annoncé à l'automne. Huit événements sont déjà confirmés en Europe, en Asie et en Océanie :

UTMB® Mont-Blanc (France, Italie, Suisse)

Val d'Aran by UTMB® (Espagne)

Thailand by UTMB® (Thaïlande)

Panda Trail by UTMB® (Chine)

Gaoligong by UTMB® (Chine)

Tarawera™ Ultramarathon by UTMB® (Nouvelle-Zélande)

Ultra-Trail Australia™ by UTMB® (Australie)

Mozart 100® by UTMB® (Autriche)



Opérationnel dès 2022, il faudra désormais distinguer quatre niveaux de rendez-vous au sein du circuit UTMB World Series.





1. UTMB World Series Finals

Les trois distances phares de l’UTMB® Mont-Blanc, à savoir l’OCC (50K), la CCC® (100K) et l’UTMB® (100M), deviennent les finales du circuit UTMB® World Series et seront accessibles uniquement après participation à l’une des courses des UTMB® World Series Events ou UTMB® World Series Majors. Les titres de champions UTMB® World Series hommes et femmes seront décernés sur ces trois courses.

2. UTMB World Series Majors

Les UTMB World Series Majors seront au nombre de trois en 2022 et correspondront aux finales continentales en Amérique, en Europe et en Asie/Océanie. Chaque UTMB World Series Major comprendra une course dans les catégories 50K, 100K et 100M. Les coureurs élites comme les amateurs doubleront au moins leurs chances d’accéder aux finales du circuit en terminant une course des UTMB World Series Majors.

3. UTMB® World Series Events

Une sélection d'événements parmi les meilleurs de la planète, se déroulant dans des lieux d’exception en plein cœur d’une nature préservée. Ces courses délivreront des Running Stones qui permettront d’accéder au tirage au sort des UTMB World Series Finals

4. UTMB® World Series Qualifiers

La porte d'entrée vers le circuit UTMB World Series avec des milliers de courses partout dans le monde, ouvertes à tous. La participation à une course UTMB World Series Qualifiers ne sera pas obligatoire pour débuter son aventure dans le circuit mais permettra aux coureurs de bénéficier de conditions d’accès privilégiées aux courses des UTMB World Series Events.