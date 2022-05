L'équipementier suisse a réuni six jeunes athlètes avec pour ambition de briller à moyen et long terme sur les scènes européennes et mondiales

Le premier chapitre de la mission de On Running visant à révolutionner le monde de la course à pied en compétition a débuté à Boulder, dans le Colorado, en août 2020. Onze athlètes internationaux s'étaient alors réunis sous la direction du triple champion olympique américain et légende du running Dathan Ritzenhein pour former le On Athletics Club (OAC), la toute première équipe d'athlétisme de On composée de coureurs d'élite du monde entier.

Aujourd'hui, le prochain chapitre de ce voyage a commencé - le On Athletics Club Europe est né. La vision : détecter la future génération de coureurs européens et aider les jeunes athlètes à devenir les prochains champions du monde et médaillés olympiques.

L'OAC Europe, la plus jeune équipe d'athlétisme d'On, se concentrera sur les athlètes en devenir âgés de 19 à 23 ans et offrira tout le professionnalisme d'une équipe d'athlétisme d'élite : un coaching innovant, un soutien médical et physiologique, des logements et des installations d'entraînement de première classe et un programme équilibré entre des stages en haute altitude et de différents camps d'entraînement tout au long de l'année.

"On Athletics Club Europe est la prochaine étape de notre voyage pour nous associer aux meilleurs athlètes du monde afin de repousser les limites humaines, de réaliser des performances sur les plus hautes scènes et d'inspirer tout le monde à bouger", commente Olivier Bernhard, cofondateur de On. "Je sais, de par mon expérience personnelle en tant qu'athlète, combien il est crucial de trouver le bon soutien et une bonne équipe au début de sa carrière. Avec OAC Europe, nous voulons donner aux jeunes athlètes à fort potentiel le petit coup de pouce supplémentaire qui leur permettra de se hisser sur la ligne de départ des grandes courses à l'avenir."

Parmi les premières recrues d'OAC Europe figurent le champion national britannique 2020 George Mills, la championne allemande U20 Fabiane Meyer, le double champion junior néerlandais Noah Baltus, la vice-championne britannique U23 Cari Hughes, le quadruple champion suisse Tom Elmer et la championne espagnole en salle Marta Garcia.

Une vraie structure pro

L'équipe sera dirigée par l'entraîneur Thomas Dreissigacker. Le scientifique sportif allemand apporte une grande expérience grâce à son mandat d'entraîneur national allemand de diagnostic (2012-2016) et a travaillé avec les meilleures jeunes coureuses allemandes de demi-fond de 2014 à 2016. En 2017, il a été appelé à devenir l'entraîneur national allemand pour la course de fond. Avant de rejoindre OAC, il a dirigé la base d'entraînement fédérale de Leipzig.

"Après plusieurs années en tant qu'entraîneur principal et entraîneur de la base fédérale pour la fédération allemande d'athlétisme, j'ai la chance de devenir l'entraîneur principal d'OAC Europe", déclare Dreissigacker. "Une chance car c'est la première véritable équipe professionnelle de demi-fond et de fond en Europe. L'organisation professionnelle nous permet de tirer le meilleur des athlètes à l'entraînement et dans tous les autres domaines. À court terme, nous aimerions établir l'équipe sur la scène européenne de la course à pied, mais à moyen et à long terme, nous voulons aussi développer des athlètes de classe mondiale."

Fidèles à une marque née dans les Alpes suisses, les jeunes coureurs bénéficieront d'une base de haute altitude à Saint-Moritz, de juin à octobre. La base hivernale de l'équipe sera entre Berlin et Leipzig, des villes d'Europe centrale dotées d'excellentes installations d'entraînement et de pistes de course. Des stages d'hiver en haute altitude sont prévus en Afrique du Sud, une destination d'entraînement populaire pour les meilleurs coureurs du monde.

Au cours de l'année prochaine, l'équipe OAC Europe aura en vue différents objectifs individuels comme les championnats nationaux, les championnats européens à Munich en août ou les championnats du monde à Eugene en juillet.

Athlètes membres fondateurs d'OAC Europe

Noah Baltus (P-B)

Date de naissance : 3 février 2002

Champion néerladais U20 en 2021

RP: 3:41 sur 1,500m

Tom Elmer (Sui)

Date de naissance : 1er avril 1997

3x champion national en plein air, 3x champion national en salle

RP: 3:37 sur 1,500m

Cari Hughes (GBR)

Date de naissance : 15 mars 1999

2e Championnat britannique U23 en 2021

RP: 4:16 sur 1,500m

Marta Garcia (Esp)

Date de naissance : 1er janvier 1998

Championne d'Espagne en salle en 2021

RP: 4:08 sur 1,500m

Fabiane Meyer (All)

Date de naissance : 29 novembre 2002

Championne allemande du 1,500m U20 en 2020 et 2021

RP: 4:18 sur 1,500m

George Mills (G-B)