Soyez prévenus, ça change d’une chaussure classique. La Newton Fate 5 est, selon John Rooms, "le meilleur modèle de transition pour courir sur l’avant-pied".

La Newton Fate 5 est la chaussure d’entraînement type de la marque américaine basée à Boulder (Colorado), le paradis des traileurs américains. Elle est idéale pour les courses mi-longues à longues, à tempo lent. "Elles peuvent être utilisées pour de l’intervalle mais je conseille toujours de d’abord courir tranquillement avec ce modèle", explique John Rooms, qui nous a expliqué par ailleurs comment tendre vers une foulée la plus naturelle possible.

Il faut effectivement un petit temps d’adaptation. Newton ajoute à ses chaussures cinq pods qui poussent vers l’adoption d’une foulée naturelle. Ceux-ci sont taillés sur la partie avant afin d’assurer un déroulé le plus naturel et efficace possible.

C’est presque étonnant à quel point la foulée est facile avec les Fate 5 aux pieds. Les pods offrent un bon amorti, pas mal de confort et du rebond.

© Newton



Ayant déjà des appuis avant/mi-pied, elles ont rapidement été adoptées dans notre rotation pour des sorties de 10 ou 15 kilomètres afin de perfectionner notre foulée et utiliser, en compétition, des modèles plus rapides et qui pardonnent peu en cas de faute.

Pour ceux qui souhaitent apprendre, il faudra cependant y aller progressivement. La Fate 5 joue parfaitement ce rôle transitoire. Elle est légère mais confortable. Attention toutefois au fait qu’on n’ait plus le droit à l’erreur et à repasser sur le talon. Et cela peut faire mal aux mollets lors des premières sorties.

"Les muscles des mollets et des ischios vont être modifiés par ce mouvement de course modifié", explique John Rooms. "Au bout d’un moment, ils vont s’allonger pour offrir plus de souplesse dans la course et moins de douleur après coup."

Les essayer, c’est les adopter… Mais après un petit temps d’adaptation.





On aime

Le look : c’est simple, efficace et avec un chouette côté old school pour ceux qui aiment.

c’est simple, efficace et avec un chouette côté pour ceux qui aiment. Le confort : plein de place pour l’avant-pied, c’est rare et cela permet d’éviter les ampoules.

plein de place pour l’avant-pied, c’est rare et cela permet d’éviter les ampoules. La technologie : les pods sont vraiment utiles et permettent un déroulé du pied très naturel.





On n'aime pas

La distance : on se demande encore si de telles chaussures peuvent être assez confortables sur longue distance. Même les meilleurs talonnent parfois sur les derniers kilomètres.

on se demande encore si de telles chaussures peuvent être assez confortables sur longue distance. Même les meilleurs talonnent parfois sur les derniers kilomètres. Le besoin d’expérience : il faut se lancer progressivement, alterner entre les Newton et ses paires classiques pour commencer afin de ne pas se blesser.





La fiche technique