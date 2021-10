En cette semaine de la santé mentale en Wallonie, un trouble psychologique qui menace beaucoup de coureurs se devait d’être mis en avant : la normopathie.

Elle consiste à vouloir absolument rester dans les normes et à s’en assurer tout le temps en monitorant un tas de paramètres : pouls, pression artérielle, taux de saturation du sang en oxygène, apports caloriques, dépense énergétique, etc. Cette obsession de tout mesurer et contrôler de soi préoccupe les psychiatres. Prudence, donc !

Un juge pernicieux

Si tant de personnes sont soucieuses de s’évaluer constamment, c’est que l’esprit libéral contracté sur les lieux de travail a envahi toutes les sphères de la vie, y compris les loisirs. Il faut "performer", en tout, partout, tout le temps. L’ultra-libéralisme est en fait devenu un mode de vie. Mais cela ne date pas d’hier ! L’avènement du sport moderne au milieu du XIXe siècle est concomitant de celui du capitalisme industriel et ce n’est pas un hasard s’il naît en Angleterre, un pays à l’avant-garde du capitalisme.

Depuis lors, les accointances entre sport et libéralisme n’ont fait que se renforcer. Les directeurs d’entreprises adorent les métaphores sportives et, à l’inverse, les cadres du sport raffolent des expressions managériales. Beaucoup d’anciens sportifs et entraîneurs deviennent "speakers" en entreprise après leur retraite. Claude Onesta, sélectionneur de l’équipe de France de handball entre 2001 et 2016, expliquait ainsi à une assemblée de cadres supérieurs que sa méthode gagnante avait été de laisser beaucoup d’autonomie aux joueurs. C’est exactement ce que prône le nouveau management, à condition que cette "autonomie" s’entende comme la capacité de chaque employé à se rendre plus productif tout seul. Chacun devient ainsi son propre contre-maître.

En langue anglaise, on nomme "quantified self" cette manie de tout mesurer de soi avant qu’elle ne devienne une véritable pathologie. En français, on pourrait utiliser l’expression "auto-évaluation". En entreprise comme à l’école, l’évaluation a toujours permis de trier, d’épurer, de dégraisser, d’exclure. À présent, on procède sous le couvert de l’auto-évaluation. C’est encore plus pernicieux. La dépression guette alors tout un chacun qui serait tombé dans ce piège. Les suicidés de chez Orange ont commencé par être déclarés "low performers" par leurs managers. Alors quand le jugement vient de soi, on est encore moins indulgent. Prudence donc !

L’enfer, c’est les autres

Finalement, pourquoi est-on si sévère avec les adeptes du "quantified self" ? Après tout, ils ne font de mal à personne. Être la meilleure version de soi-même, être au maximum de son potentiel, les idées sont belles et c’est bien la liberté de chacun, non ? Cependant, en se contraignant soi-même, on en vient vite à contraindre les autres.

Admettons que quelqu’un désire ardemment un smartphone. Rien de répréhensible en soi, c’est pratique après tout. D’autres l’imitent. De fil en aiguille, l’acquisition du smartphone devient la norme et le fait de ne pas en posséder se transforme en handicap social. Ceux qui n’en voulaient pas sont tout de même contraints d’en acquérir un, tout simplement parce que l’appareil est devenu indispensable à des démarches élémentaires comme acheter un billet de train ou payer ses achats. Voilà comment on en arrive à ce que des millions de gens recourent à des technologies qu’individuellement personne ne désirait vraiment.

Il en va de même pour le sport ultra-équipé et connecté qui est aujourd’hui devenu une quasi-obligation. Jusqu’à une période assez récente, l’embonpoint était un signe extérieur d’opulence. Le bourgeois était gras, forcément gras. Pour s’enrichir, les kilos en trop faisaient même partie de la stratégie. Puisqu’on ne prête qu’aux riches, tâchons d’avoir l’air riche. Tels étaient les psycho-sociotypes en cours jusqu’au siècle dernier.

À l’opposé de ces anciens modèles, la mutation récente des goûts (des) dominants met en valeur le corps affûté qui sert de signe d’appartenance aux classes supérieures. Avec photos ultra-léchées et traces GPS de la dernière sortie running postées sur le Net pour preuves. Par opposition, le surpoids caractérise les pauvres.

Alors, bien sûr, prendre soin de son corps est indispensable. Mais cette préoccupation de soi ne doit pas forcément s’inscrire dans une démarche d’amélioration continuelle de ses performances, de contrôle constant et d’hygiénisation de sa vie.