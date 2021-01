L’espoir a fait place à la déception. Il n’y a pas un jour sans qu’une organisation, qui avait eu l’optimisme de programmer une épreuve durant la première partie de l’année 2021, n’annonce à son tour son report, son adaptation sous un format virtuel bien moins emballant ou, tout simplement, son annulation. Et le manque de perspectives dans un horizon qui semble sans fin mine le moral des milliers de coureurs à pied, débutants ou confirmés, habitués à s’aligner régulièrement sur les nombreuses compétitions habituellement organisées chaque week-end chez nous.

Même chez ceux pour qui le sport était une vraie bouée de sauvetage, on entend de plus en plus souvent parler du mot dépression. Plus d’envie de sortir de chez soi, de se surpasser et, tout simplement, de garder la motivation. La période hivernale, comme chaque année, n’aide pas. Mais l’impossibilité de programmer des objectifs déjà reportés en 2020, vient couper les jambes de beaucoup.

(...)