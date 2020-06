Quand on évoque la pratique du trail et les montres connectées, ce n’est pas Polar qui vient à l’esprit. Jusqu’ici, la marque finlandaise n’avait d’ailleurs jamais proposé un modèle dédié à une discipline pourtant partout en expansion. C’est désormais chose faite avec la Grit X, montre multisports positionnée en haut de sa gamme et qui exploite le meilleur de ce qui avait été proposé en 2018 sur la gamme Vantage. Le tout en apportant quelques innovations et adaptations propres à la pratique sur les sentiers.

On n’ira pas jusqu’à affirmer que la Grit X vient faire de l’ombre aux Fénix 6, Suunto 9 ou autre Coros Vertix. Par contre, la nouvelle Polar, sans révolutionner la pratique, apporte une réelle alternative à un tarif attractif (429 €) qui s’érige sans doute comme son meilleur atout.

Un ADN préservé