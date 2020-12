Après le succès du Covid-19 Km Challenge ou du challenge « Je m’bouge pour mon club » qui a réuni quelque 40000 participants, un troisième challenge virtuel va se tenir chez nous du 12 au 20 décembre à l’initiative de Zatopek Magazine et à destination des amateurs de course à pied. Il s’agira, cette fois, d’élire sa course préférée en participant, gratuitement, au "Challenge des courses les plus populaires".

Le principe ? Chaque coureur, lors de son inscription en ligne, devra opter pour une épreuve qui a réuni au moins 400 coureurs en Wallonie ou à Bruxelles en 2019. Soit un total de 175 courses référencées ici. Ensuite, tous les kilomètres qu’il réalisera (sur n'importe quel tracé!) et qui seront enregistrés sur le réseau social Strava seront comptabilisés pour soutenir son épreuve favorite. A la fin du challenge, la course qui totalisera le plus de kilomètres, de façon générale mais aussi par province, sera lauréate. Un classement individuel sera également prévu et des récompenses seront distribuées après tirage au sort.

"C’est une façon de mettre en valeur ces organisations qui font le tissu de la course à pied en Wallonie et à Bruxelles et qui, pour la plupart, n’ont pu avoir lieu en 2020", souligne Jean-Paul Bruwier, pour Zatopek.

Ce Challenge doit permettre de révéler l’attachement des coureurs aux épreuves, mais aussi de stimuler la capacité d’un organisateur à mobiliser ses habitués. "C’est une façon de faire un effort pour toutes ces courses annulées, tout en étant libre de courir quand on veut et où on veut."