Obtenir un dossard peut parfois se révéler un parcours du combattant lors des événements courtisés. Cela peut aussi constituer un sacré budget pour ceux qui prennent part à de nombreuses courses tout au long de l'année.

L’initiative proposée par la société organisatrice Sportevents intéressa les coureurs dans ce cas. A partir du 1er octobre, cette structure très présente dans le milieu du trail en Belgique proposera un abonnement mensuel – intitulé Keep on Running - permettant de participer à l’ensemble de ses épreuves. Ou plutôt 4 abonnements, selon le nombre de kilomètres que l’on souhaite pouvoir effectuer par mois. Des abonnements, proposés entre 3 et 15 euros sur base mensuelle, qui s’intituleront respectivement Mont Ventoux, Mont Blanc, Kilimandjaro et Everest.

Fini les files et la course au dossard

"C’est quelque chose d’innovant que nous avons voulu proposer", soutient Vincent Siringo, directeur de course chez Sportevents. "L’abonné pourra participer à tous nos événements tout au long de l’année. Bien sûr, plus l’abonnement est élevé, plus il pourra faire de kilomètres et prendre part à des distances plus longues. Mais le choix, lui, est illimité pour tous parmi nos organisations. En Belgique comme à l’étranger. Je suis persuadé que chacun, selon ses envies, pourra être gagnant avec ce système. Tant les coureurs que, nous, organisateurs."

Les coureurs "abonnés" recevront également un dossard personnalisé et unique pour toute l’année. "Plus besoin de faire la file. Il suffira de mettre son dossard et de se rendre sur place." Fini aussi le stress pour être sûr d’obtenir sa place. "Il y aura une période prioritaire pour nos abonnés avant l’ouverture des inscriptions afin que ceux-ci puissent bloquer un dossard s’ils le souhaitent."