HOKA ONE ONE vient de sortir la TenNine. Objectif? Plus de plaisir, notamment en favorisant la course en descente en trail

Dix ans après le lancement de ses chaussures de course à pied over-size et ultra-size, la marque française HOKA ONE ONE joue une nouvelle fois de son esprit novateur et crée la surprise avec sa nouvelle chaussure de Trail, la TenNine, offrant une expérience inédite de la course à pied en descente.

Équipée d’une semelle intermédiaire aux géométries révolutionnaires et d’une nouvelle plateforme plus large et innovante, conçue pour maximiser le contact au sol et ainsi apporter au coureur une foulée plus souple, plus stable et plus efficace au gré des terrains et des distances, la TenNine offre une expérience novatrice dans les descentes en trail. En conjuguant les améliorations technologiques et les leçons tirées de ces 10 dernières années, la TenNine incarne un nouveau concept de chaussure offrant stabilité et accroche, notamment sur les surfaces les plus tendres.

Grâce à son extension au niveau du talon et à sa géométrie spécifiquement conçue pour absorber les impacts accrus en descente, la TenNine a été pensé pour une transition plus douce entre le milieu du pied, les métas et les orteils. La stabilité inhérente à la semelle intermédiaire, due à cette géométrie unique et à sa semelle incurvée, est toujours présente, quelle que soit la pente.



Le plaisir de courir avant la vitesse

"HOKA ONE ONE a vu le jour dans le simple but de faciliter la course à pied en descente et, au fil des années, l’ADN de la marque est resté immuable : apporter des solutions face aux défis rencontrés dans chaque nouvelle course où nous étions présents", explique Gretchen Weimer, vice-présidente Produits pour HOKA ONE ONE. « Avec la TenNine, nous avons voulu résoudre les problèmes généralement rencontrés sur les ultras", poursuit Weimer. "Grâce à la nouvelle géométrie de sa semelle intermédiaire, assurant un confort et un contact maximal avec le sol, la TenNine est conçue pour offrir une expérience la plus douce possible et donner aux coureurs la sensation de courir éternellement. Plutôt que la vitesse, c’est le plaisir qui est privilégié, pour aider l’athlète à trouver son rythme et un état d’esprit permettant de courir indéfiniment. »

Tirant son nom du terme physique Giga, représenté par le chiffre 109, la TenNine équipe les coureurs s’engageant dans les épreuves d’ultra les plus épuisantes. Elle recèle toute une série d’autres atouts permettant d’accumuler les kilomètres, dont un lycra spécial qui épouse la forme du pied à mesure qu’il gonfle sur la distance.

"Les avancées technologiques, nos connaissances et notre savoir-faire ont permis à l’industrie de s’adapter au concept de surdimension », ajoute Weimer. "Le produit que nous présentons aujourd’hui illustre parfaitement la philosophie novatrice qui est la nôtre depuis dix ans, audacieuse et souvent surprenante, destinée à pallier l’impact auquel sont constamment confrontés les athlètes lors de courses les plus longues et les plus intenses."

La TenNine, déjà disponible, est proposée au prix de 250 €. Tout de même...

© HOKA



Caractéristiques techniques

Hauteur du talon : 33 mm

Hauteur du méta : 29 mm

Drop : 4 mm

360 g





Autres Caractéristiques