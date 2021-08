OCC (56 km, 3500 D+): deux Anglais (Albon et Simpson) devant un Suédois (Engdahl) Running EV Le deuxième verdict des courses pour adultes de l'UTMB est tombé ce jeudi matin avec les premières arrivées de l'OCC (Orsières-Champex-Chamonix - 56 km pour 3500 D+). © D.R.

L'Anglais Jonathan Albon s'est imposé devant son compatriote Robbie Simpson et le Suédois Petter Engdahl. Pour ceux qui suivent de près l'actualité "outdoor", Albon est un ex-quintuple champion du monde d'obstacles, double-champion du monde de Spartan race et, surtout, champion du monde de trail en 2019. Un sacré palmarès donc pour ce coureur né voici 32 ans dans l'Essex et qui vit maintenant en Norvège.



La course a été marquée par quelques "égarements" parmi les premiers, certains, comme les Français Cardin (4e) et Martin (6e) ou l'Américain Hawks (5e), arrivant en sens inverse à un ravito. Une pénalité pourrait suivre.



Chez les filles, succès de la Française Blandine L'Hirondel.





Podium:

1. Jonathan Albon (Ang), 5h02'57;

2. Robbie Simpson (Ang), 5h05'35;

3. Petter Engdahl (Suè), 5h08'31;...;

1re femme et 20e au scratch: Blandine L'Hirondel (Fra), 5h45'08