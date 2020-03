En 2019, 847 trails ont été organisés en Belgique, répartis en 286 événements, selon les données de la plate-forme betrail.run. Soit 63826 coureurs et coureuses sur nos sentiers.

Ces chiffres, en constante évolution, traduisent parfaitement le succès de la discipline. Le trail, qui existe depuis des dizaines d’années sous d’autres appellations (course-nature, chemins verts, hors-route…), a pris son véritable essor voici un peu plus de 10 ans chez nous. Le bouche-à-oreille entre passionnés un peu, le marketing et les réseaux sociaux beaucoup, mais aussi l’air du temps sont passés par là.

En marge du mouvement, soucieux de freiner la machine, certains ont peu à peu fait marche arrière. Moins de dossards (trop cher, trop artificiel, trop "compétition"), plus de "off".

Ce "off", c’est un peu le retour aux valeurs anciennes de la course nature. Rendez-vous informel, entre potes, sans prise de tête, l’esprit de compétition laissé quelque temps en jachère. On court, on rigole, on transpire, on papote en découvrant de nouveaux chemins, puis on prolonge ce moment serein autour d’un feu, d’une bière, d’un repas à la bonne franquette.

Ces deux approches d’une même discipline, nous ne les avons pas mises en opposition. Nous les avons fait se rencontrer. Autour d’un paysage et d’un café. Raphaël Daco pour le premier. Guillaume Deneffe pour le second.

Discussions à bâtons rompus. Les deux passionnés se sont écoutés. Ont appris à se connaître. Ont argumenté. Le tout avec le plus beau mot qui soit en conclusion : respect.