"Pourquoi ça vous allez me demander ? En fait, j’aime la douleur, me mettre dans le dur. En fait, il y a une partie c’est ça. La longue distance c’est un challenge avec l’effort, soutenir cette douleur qui dure. Mais aussi parce qu’à l’UTMB®, il y a toujours un gros niveau, une belle confrontation avec les athlètes sur un parcours que je connais bien, j’ai vécu plusieurs années à Chamonix. C’est un plaisir de revenir sur cette course mythique".



Pour rappel, Kilian Jornet a remporté ce samedi 11 fevrier l'Ultra-trail de Tjörnarparen, disputé en dans le sud de la Suède. 16h19'21 pour 163 km (2651 D+).



Avant cela, Jornet sera sur la HardRock 100 (USA) en juillet aux côtés, entre autres, de François D’Haene.



Pau Capell, vainqueur de l’édition 2019, a fait part de son enthousiasme à l’idée de retrouver les meilleurs athlètes de la discipline à Chamonix à la fin de l’été. "Cela sera une belle compétition avec Kilian, avec Jim (Walmsley), Xavier (Thévenard)…", a-t-il indiqué. "C’est vraiment bien que la course de référence réunisse les meilleurs athlètes au monde, ça sera une belle fête".

"Cette année, je vais être de retour à l’UTMB pour une nouvelle participation", a fait savoir l’ultra traileur espagnol.