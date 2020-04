Le rendez-vous, à l'instar de tous les événements dans l'arrondissement de Liège d'ici au 30 juin, ne peut avoir lieu.

C'était prévisible: l'Ohm trail (Aywaille), qui devait connaître sa 15e édition le 7 juin prochain, n'aura pas lieu. Une décision inéluctable dans la mesure où un communiqué de l'ASBL Liège Métropole (*) avait fait savoir fin de semaine dernière qu'aucun événement « petit, moyen ou grand, public ou privé, en plein air ou à l’intérieur », ne sera autorisé dans l’arrondissement de Liège jusqu’au 30 juin.

"Avec les chasses, la montée des eaux et les autres événements de la commune, c'est impossible à reporter plus tard dans l'année", explique Greg Leclercq, organisateur d'une course qui avait déjà recueilli plus de 700 pré-inscriptions alors que celles-ci avaient été arrêtées mi-mars. "Nous proposerons à ces pré-inscrits un remboursement complet ou un report du dossard pour l'édition 2021.

A noter, et ce n'est pas la moindre information, que l'Ohm trail servait de support aux championnats de Belgique de trail 2020, sur distances normales et sur distances longues. A voir maintenant s'ils ne peuvent être organisés ailleurs plus tard dans l'année.

* Cette ASBL regroupe les 24 bourgmestres des villes et communes de l'entité liégeoise, soit: Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz et Visé.