L'épreuve, qui a attiré près de 2000 coureurs à chacune de ses dernières éditions, est une nouvelle fois victime de la pandémie.

"Maintenir la course sans son effervescence, sans son ambiance et convivialité ne nous apporte pas le plaisir que procure en temps normale l'organisation de l'Ohm Trail", explique l'organisation qui indique qu'une version off gratuite est en cours de préparation.

Autre souci: comme l'an dernier, l'Ohm trail devait servir de support aux championnats de Belgique moyennes et longues distances. Quid ?



"J'ai pour le moment diverses pistes en tête pour remplacer l'Ohm trail", explique Roger Igo, responsable hors-stade à la LBFA. "Un tronçon de l'Escapardenne, circuit balisé passant du côté de Nadrin, s'appuyer sur l'UTDS (15 août) comme nous l'avions fait l'an dernier pour le long, voire éventuellement utiliser un circuit Extratrail... Mais bon, comme c'est assez frais, je ne suis pas vraiment avancé..."

Par ailleurs, sous réserve de vous savez bien quoi...les autres championnats "hors stade/non routes" seraient: