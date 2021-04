Tel maître, tel chien, dit l’adage. Avec le succès grandissant rencontré par la course à pied, il n’est donc pas étonnant qu’il y ait de plus en plus de chiens qui accompagnent leur maître lors d’une sortie running. Avec les confinements successifs, le canicross a même vu une explosion de sa pratique, pour le meilleur comme pour le pire. Car si courir avec son compagnon préféré présente plein d’avantages, tant pour le pratiquant que pour le chien, il y a certaines règles de base à suivre et quelques précautions à prendre avant de se lancer.

À Ham-sur-Heure, nous avons profité d’un début de journée ensoleillé pour aller tester la pratique. En compagnie de Céline Stilmant et de Laurie Henriet, à la tête du Canicross de Jamioulx depuis 2017, et notre Husky au bout du harnais, les sentiers du château de la commune située à proximité de Charleroi nous ont permis de nous familiariser avec une discipline qui a beaucoup à offrir et dont la popularité n’a, sans doute, pas fini de croître. Découverte.

Tout le monde et tous les chiens peuvent-ils faire du canicross ?

(...)