Le réseau Strava a interrogé 25 000 coureurs à travers la planète pour comprendre leurs habitudes en matière de running.

Il y a presque autant de raisons de courir que de coureurs. Chaque runner, et on sait qu’ils sont nombreux en cette période, est capable, en quelques mots, de verbaliser cette envie qui le pousse à enfiler plus ou moins régulièrement ses baskets. Et s’il n’y parvient pas, c’est que cette passion pour le running ne sera que très passagère.

Strava, le plus grand réseau social rassemblant des sportifs à travers la planète, est parti à la rencontre de quelque 25 000 coureurs. De cette vaste enquête, la plate-forme où l’on distribue des kudos plutôt que des likes et où on cherche à obtenir des KOMs (King of the Mountain) a sorti toute une série de chiffres et constats intéressants sur nos habitudes en matière de course à pied. Mais aussi sur les différences, parfois notables, que l’on peut remarquer d’un pays à l’autre.

(...)