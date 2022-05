La 42e édition a lieu ce dimanche 29 mai en matinée. Avec plus de 30000 participants attendus.

C’est le grand rassemblement running de l’année. Ce dimanche, pour la 42e fois, les amateurs de course à pied vont se donner rendez-vous à Bruxelles, au départ du Parc du Cinquantenaire. Si vous faites partie des quelque 31000 préinscrits, voici tout ce qu’il faut savoir avant de vous élancer.

Le parcours

Il est identique à celui de la dernière édition, en septembre dernier. Les coureurs, peu après un départ en légère descente, emprunteront donc la rue Belliard plutôt que la rue de la Loi.

Les principales difficultés d’un parcours qui fait légèrement plus que les 20 bornes annoncés pour environ 180 mètres de dénivelé positif se situent avenue Louise, avec l’enchaînement de 3 tunnels, et, bien sûr, avenue de Tervueren, avec une ascension d’1,8 km pour 56 mètres de D+

Cinq ravitaillements en eau sont prévus sur le parcours, plus un en boisson énergétique peu avant la mi-course, dans le Bois de la Cambre.

Les horaires

Le premier box, celui avec les meilleurs coureurs, s’élancera au traditionnel coup de feu à 10h. Trente minute auparavant, le box handisport, avec un peu moins de 1000 participants, aura lancé la 42e édition.

En plus du box 1, celui des meilleurs coureurs, cinq autres vagues de participants suivront, selon l'ordre du chrono estimé référencé à l'inscription. Une toutes les six minutes. Le dernier box à s’élancer sera celui des marcheurs, à 10h30. Ceux-ci, autorisés à participer pour la 2e fois, sont près de 4000.

Les participants ont cinq heures pour boucler la totalité du parcours.

À noter que chaque participant recevra une médaille à l’arrivée, qui sera désormais en bois.

© 20 Km

Mobilité

Comme chaque année, les 20 Km de Bruxelles perturberont inévitablement la mobilité dans Bruxelles.

Mieux vaut donc privilégier les transports en commun. La Stib offre cette année la possibilité aux coureurs de se rendre gratuitement aux 20 km via son réseau (bus, trams, métros) entre 7h30 et 10h30, en collaboration avec Bancontact. Pour ce faire, il faut passer sa carte de banque sans contact devant le portique d’entrée afin de voyager gratuitement.

Les organisateurs ont aussi mis en place un nouveau parking sécurisé et gratuit entre 9 et 17h pour les vélos dans le parc du Cinquantenaire. Après avoir placé son vélo, vous recevrez un code par SMS qui vous servira à la sortie lors de la reprise de votre vélo.

Les favoris

Sauf surprise de dernière minute, la course en tête devrait à nouveau se jouer entre athlètes belges. Amaury Paquet, vainqueur en septembre dernier, part avec les faveurs des pronostics, lui qui ambitionne de faire mieux que son chrono de 59.31. Le duathlète liégeois Arnaud Dely, 2e en 2018 et 4e en 2019, sera l’un de ses principaux adversaires, lui qui a un record en 28.22 sur un 10 km route. Il faudra aussi compter avec les Hennuyers Pierre Denays et Thaddée Adam, ou encore John Heymans (2e en 2021). Valentin Poncelet, lauréat en 2019, n’en sera par contre pas, reparti sur une préparation pour le marathon de Berlin en septembre.

Du côté féminin, Florence De Cock (WACO) ne défendra pas son titre. Blessée, elle s’alignera finalement avec l’équipe de l’asbl Tous à Bord au sein du box handisport. La Gembloutoise Sophie Hardy, déjà lauréate en 2017 et 2e en septembre dernier, espère en profiter. “J’espère faire au moins aussi bien qu’en septembre avec un chrono d’1h10 et une deuxième place.”