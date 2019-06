Bruxelles vient de fêter la 40e édition de ses 20 Km à travers les boulevards de la capitale. Le dimanche 13 octobre aura lieu, au départ du pied de la tour Eiffel, la 41e édition de sa grande sœur de Paris. De nombreux runners belges franchiront la frontière, comme chaque année, pour aller apprécier le parcours sans grande difficulté majeure (si ce ne sont quelques tunnels…) au cœur de la Ville Lumière.

Les 20 kilomètres de Paris parviennent chaque année à se démarquer de leurs consœurs et parfois concurrentes. Avant de parler du parcours, qui figure incontestablement parmi les plus beaux du monde, pointons leur volonté de mettre en valeur, chaque année, un thème spécifique. Une sorte de fil rouge avant, pendant et après la course. Après la musique, le cinéma, le street art ou encore la bande dessinée, c’est la gastronomie, thème cher aux Français s’il en est, qui sera mise à l’honneur pour cette édition 2019.

Tout au long du parcours, plus d’une vingtaine d’orchestres rythment la foulée des coureurs pour une ambiance que l’on ne retrouve pas sur toutes les compétitions de ce type. Certes, chacun tente d’effectuer le meilleur chrono possible mais cela n’empêche pas la convivialité et la possibilité de profiter pleinement du paysage et des animations.

Justement, le paysage. Paris à ciel ouvert avec tous les plus beaux lieux de l’ouest parisien (le semi-marathon du mois de mars privilégiant plutôt l’est de la capitale française). Jugez plutôt : départ mythique au pied de la Tour Eiffel face au Trocadéro, direction l’Arc de Triomphe avec un passage à l’arrière via l’avenue Foch (l’endroit où se situe l’arrivée du marathon de Paris), le Bois de Boulogne et ses belles avenues, passage du côté de Roland-Garros puis retour vers le centre via la Maison de la Radio, le Grand Palais, les Tuileries, Pont Royal et direction la Tour Eiffel via le Musée d’Orsay. Un véritable voyage de 20 kilomètres dans un guide touristique en 3D et en live.

Deux nouveautés

Les organisateurs parisiens ne s’endorment pas sur leurs lauriers. Au-delà d’avoir modifié il y a quelques années le parcours (pour plus de confort pour les coureurs) et le village départ (en face de l’École militaire dans le 7e arrondissement), ils ont prévu deux nouveautés pour cette édition 2019. Primo. Les 20 kids de Paris qui offrent la possibilité aux enfants de découvrir l’épreuve (1 000 mètres pour les 7-9 ans et 2 024 mètres pour les 10-11 ans). De quoi en faire des aficionados pour les années à venir. Secundo. Pour la première fois, l’épreuve, tant pour les "stars" que Monsieur Tout-le-Monde, sera retransmise en direct à la télévision. Rendez-vous le dimanche 13 octobre au pied de la tour Eiffel.

Jean-Marc Ghéraille

Infos www.20kmparis.com