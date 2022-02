Avec plus de 22 000 participants classés, les 10 Miles d’Anvers furent la course à pied la plus populaire organisée en Belgique en 2021. Loin devant la grand-messe du running que sont les 20 Km de Bruxelles. Un succès pour Golazo qui, quand les restrictions sanitaires ne viennent pas s’en mêler, se décline sous d’autres distances dans d’autres grandes villes de Flandre, comme lors des marathons de Bruges, Gand ou encore Anvers, évidemment. Autant d’épreuves portées par l’acteur phare de l’événementiel sportif en Belgique.

À Bruxelles et en Wallonie, le constat n’est pas aussi idyllique pour Golazo, qui organise environ 150 événements par an chez nous, toutes disciplines confondues. Si au nord comme au sud du pays, courir n’est finalement que mettre un pied devant l’autre, cette pratique n’est pas toujours appréhendée de la même manière. Sébastien Legat, coordinateur des événements Golazo pour le Wallonie, en est un témoin privilégié. Il est le dernier invité de notre série "Parole d’organisateur".



Sébastien Legat, est-ce plus facile de développer et faire grandir un événement running populaire en Flandre qu’au sud du pays ?