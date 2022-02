Il y a de la masse chez José Diswiscourt. Cet homme qui a lancé les Forges de la Forêt d’Anlier voici plus de 25 ans, avant d’en faire aujourd’hui l’épreuve la plus fréquentée du Challenge Delhalle et la plus populaire de la province de Luxembourg. Du muscle. Le gaillard s’est forgé le coffre sur tous les terrains de foot de la région, uniquement en provinciales, là où on n’a pas peur de frotter ses tibias sur ceux des adversaires.

Une fois les studs rangés au clou, l’homme s’est dirigé vers la course à pied. Il aimait l’effort et ne crachait pas sur l’entraînement. Il fallait donc qu’il continue à se dépenser. Lorsqu’il a arrêté de taper dans le ballon rond, il avait en effet commencé à le devenir un peu lui-même…

"Du coup, j’ai d’abord trottiné , fait-il. Puis je m’y suis mis plus sérieusement et j’ai vraiment découvert le monde de la course à pied. J’ai souffert malheureusement plus tard du syndrome des loges. Après les opérations aux deux mollets, cela n’a jamais plus été comme avant. J’ai d’ailleurs mis un terme à tout ça en disputant ma dernière course en novembre dernier. C’était devenu plus une séance d’intervalles marche/course à pied…"