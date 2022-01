Trois épreuves, sept distances et plus de 1 200 participants. Sportevents a définitivement lancé son année 2022 lors du Xtrails Houffalize le week-end dernier. La société lancée voici douze ans par Wim De Doncker a réussi le difficile pari de s’ériger en incontournable de l’événementiel running en Wallonie. Ce n’était pas gagné d’avance, tant les a priori négatifs issus d’une communauté de coureurs francophone habitués aux services des organisations bénévoles, faits de prix bas et de convivialité, lui ont souvent mené la vie dure.

Si Sportevents continue principalement à faire courir des Flamands en Wallonie, la société est parvenue à s’ouvrir à un public plus large en même temps qu’elle s’est développée et professionnalisée. Aujourd’hui, une petite dizaine de personnes s’emploient tout au long de l’année au sein de la structure pour mettre sur pied une quarantaine d’événements, dont une trentaine rien qu’en trail running. Outre le Xtrails qui s’est terminé en apothéose avec l’Houffatrail, le Chouffe Trail ou le Trail des Fantômes, toujours dans ce coin d’Ardenne situé entre La Roche et Houffalize, constituent les autres grands événements d’une société hyperactive puisque tous les week-ends ou presque sur le front aux quatre coins du pays.

Nous avons logiquement profité de notre série consacrée aux organisateurs de courses pour aller à la rencontre d’une structure omniprésente en Wallonie mais finalement souvent méconnue des participants. Avec, pour nous répondre, Julien Desmet, event manager chez Sportevents depuis quatre ans.

Sportevents doit composer en Wallonie avec cette étiquette d’organisateurs faisant courir des Flamands en Wallonie. Est-ce un cliché difficile à supporter ?

"Mais ce n’est pas un cliché. C’est la vérité puisque la plupart de nos participants sont bel et bien néerlandophones. Après, il faut nuancer (...)