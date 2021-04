Les 20 Km de Bruxelles 2021 n’auront pas lieu cette année le dernier week-end de mai. Au vu de la situation sanitaire, ils ont été reportés à une date ultérieure dans l’année, a priori le 12 septembre même si cette date n’a pas encore pu être confirmée officiellement.

Mais un autre événement running prendra place en Région bruxelloise lors du dernier week-end de mai avec la tenue du tout nouveau Brussel Nature Run les samedi 29 et dimanche 30. Ce concept proposera aux coureurs (et aux randonneurs) quatre parcours (9, 16 ou 26 km) avec un départ et une arrivée à Jette, au départ de l’école néerlandophone du Poelbos. Afin de garantir une distance suffisante selon le protocole en vigueur à ce moment, les participants seront répartis lors de chaque journée dans différentes vagues entre 8h30 et 15h.

C’est le journaliste et passionné de course à pied Tim Verheyden qui a dessiné le parcours qui fera découvrir aux amateurs de course nature, au départ de Jette, un autre coin de la capitale que les traditionnels parcours à travers la Forêt de Soignes. “C‘est fascinant de constater la vitesse à laquelle on s’éloigne du monde et de l’agitation de la ville lorsqu’on se retrouve dans cet univers champêtre", indique-t-il.

Une autre des attractions du parcours sera le bois du Laerbeek et ses 34 hectares, ce qui constitue le plus grand domaine forestier du nord de la région de Bruxelles-Capitale. “On peut encore y voir le contour d'une villa gallo-romaine", poursuit le journaliste et régional de l’étape. “Et une fois que vous avez traversé le tunnel caché sous le Grand Ring de Bruxelles, vous découvrez les champs où des millions de germes sont cultivés. Le tout complété par des sentiers et des collines qui composent un solide trail."

Le Brussels Nature Run fait partie des Nature Trail Series, qui offre la possibilité de courir au cœur des plus beaux coins de nature du pays. Et donc le prochain rendez-vous sera le Abdijentocht, du 13 au 16 mai dans les ‘Merodebossen’ autour des abbayes d’Everbeur et de Tongerlo. Avant les prochaines Crêtes de Spa du 25 au 27 juin.