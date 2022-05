On connaît Pascal Duquenne pour son rôle inoubliable dans “Le Huitième jour”, avec Daniel Auteuil, et ses qualités d’artiste. Ce qu’on sait moins, c’est que celui qui est atteint de la trisomie 21 est aussi un grand sportif. Cette semaine, il a par exemple pris part aux Special Olympics, jeux olympiques pour personnes aux facultés mentales réduites, à Louvain-la-Neuve. Et dans la foulée, ce dimanche, il sera pour la première fois au départ des 20 Km de Bruxelles.

Un défi proposé par son copain Nicolas Dewaelheyns et qu’il a accepté de relever. Tous deux courront sous la bannière de Handicap International, l’une des nombreuses organisations représentées au sein du peloton des 20 Km ce dimanche.

“Avec Pascal, c’est une belle histoire d’amitié qui est née il y a 11 ans à la suite d’une rencontre pour une interview”, explique Nicolas Dewaelheyns, journaliste et attaché de presse pour Handicap International. “La confiance et la complicité ont été immédiates entre nous. Je suis vraiment content et fier que Pascal ait accepté cette aventure et que nous la vivions ensemble.”

Pascal Duquenne veut mener à bien ce défi sportif mais entend aussi faire passer un message.

“On va le faire à deux pour pouvoir aider les autres, mais aussi pour montrer aux autres que même si on est différent, on peut faire du sport”, indique-t-il. “Le sport, c’est mon plaisir. Je suis bien content de faire les 20 km de Bruxelles avec mon copain Nicolas.”

428 équipes présentes

Les 20 Km de Bruxelles, depuis plusieurs années, s’érigent comme le rendez-vous sportif du monde associatif. Si elles ne défendent pas toutes une cause, ce sont 428 équipes au total qui profitent de l’événement pour arborer leurs couleurs. Parmi elles, celle avec le plus grand nombre de participants est “Running for Europe”.