S’il n’est plus sous la lumière des projecteurs, Patrick Montel n’a rien perdu de son enthousiasme débordant et de sa passion pour le sport.

À 68 ans, l’ancienne voix de l’athlétisme en France n’a pas tourné le dos au monde sportif et au journalisme malgré sa mise à l’écart des commentaires des plus grands événements depuis 2019, suivie un an plus tard de l’annonce officielle de son départ de France Télévisions.

Découvrir, rencontrer, échanger et transmettre à travers le sport, c’est plus fort que lui. À travers les réseaux sociaux, Patrick Montel, qui continue à vouer une énorme admiration à la famille Borlée, a trouvé un moyen de continuer à s’exprimer. Encore plus librement dans le ton.

Sur Facebook, il peut compter sur une communauté de près de 160 000 personnes qui le suit. Avec un nouvel intérêt marqué pour l’ultra trail.

Voici un mois, il a ainsi fait le voyage à la Réunion pour vivre de l’intérieur la Diagonale des Fous, partageant les témoignages des cadors mais aussi et surtout de dizaines d’anonymes du peloton engagé sur cet ultra. Trois semaines plus tard, il était présent, dans la même optique, sur le premier Trail Scientifique Clécy Normandie.

Et ce n’est pas fini, lorsqu’on voit le plaisir que cette figure incontournable du journalisme sportif français prend à découvrir la discipline.

Patrick Montel, vous avez côtoyé les plus grandes stars de l’athlétisme. On est surpris de vous retrouver aujourd’hui à suivre des ultra-trails…

"Détrompez-vous, ça n’a rien d’étonnant pour moi.

(...)