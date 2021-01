L’UTMB. Pau Capell, dernier vainqueur en date de la course d’ultra trail la plus convoitée au monde, n’a que ce rendez-vous en tête. Le Catalan de 29 ans sera sur les sentiers autour du Mont-Blanc à la fin du mois d’août, que l’édition 2021 puisse avoir lieu ou non. Celui qui a débuté par le foot avant d’être freiné par une blessure au genou veut boucler les 170 km pour 10 000 mètres de dénivelé positif en moins de 20 heures. Histoire de marquer l’histoire sur cette trace et d’améliorer sa performance (20 h 19) qui lui avait permis d’inscrire son nom au palmarès de l’épreuve.

Pau Capell, 2021 débute avec toujours aussi peu de certitudes. Quels seront vos objectifs ?