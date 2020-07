Combien de fois un sportif en surcharge pondérale ne s’est-il pas entendu déconseiller la pratique de la course à pied ? "Il n’y a pourtant aucune corrélation scientifique établie entre la masse que vous accusez sur la balance et l’augmentation du risque de blessure en course à pied", affirme Blaise Dubois, fondateur de la Clinique du coureur.

Le physiothérapeute québécois, expert clinicien en prévention des blessures, ne rechigne jamais à ébranler les certitudes. "La seule chose que l’on puisse décréter en matière de surcharge pondérale, c’est qu’il existe un risque si vous n’êtes pas en santé", poursuit-il en faisant usage d’une expression qu’il affectionne.

(...)