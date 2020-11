A priori, abandon de l'Espagnol qui n'était même pas à la moitié du challenge fixé, à savoir courir le plus de km, si possible battre le record du monde de Yiannis Kouros établi en 1997 (303km506).



Impossible de connaître à cette heure-ci la raison exacte du problème. On se rappelera simplement que voici un peu plus d'un mois, Jornet avait infirmé sa tentative, indiquant que ce ne serait pas raisonnable vu les douleurs qu'ils ressentaient aux jambes après toute cette période consacrée à la course à pied sur route ou sur piste. Ce n'est que voici peu qu'il était revenu sur sa décision.



* Après 5 heures, Kilian Jornet était sur les bases de 329 km (si tant est qu'il conserve la même moyenne). Il est passé au marathon aux alentours de 3h01'.



* Kilian Jornet était passé à la barrière des 100 km en 7h23'06.