Pour ses premiers 20 Km de Bruxelles, Pierre Denays, 33 ans, est monté sur le podium. Au terme d'une lutte âpre, il a bouclé la distance en 1h01.44 pour écarter la concurrence, dont son comparse tournaisien Thaddée Adam.

"Plus que battre Thaddée, c'est le podium qui me fait vraiment plaisir. J'aurais aimé le relayer plus souvent durant la course mais ce fut difficile. En bas de Tervueren, nous étions encore cinq à jouer le top 3. J'ai tout donné. Je suis heureux de ce résultat"

Kiné et ostéopathe à Tournai au sein du cabinet Running Safe, Pierre Denays a de solides références. Dont un chrono de 1h03.54 sur semi-marathon en 2020. "Symboliquement, faire top 3 aux 20 Km, c'est quelque chose que je place très haut. Ca représente beaucoup dans le paysage du running belge. C'est ce que les gens vont retenir, plus que mon chrono sur semi. Beaucoup de mes patients y participent par exemple et c'est sympa d'y briller. Etre sur le podium des 20 Km de Bruxelles, c'est exceptionnel."

Au boulot dès ce lundi

A l'instar d'un groupe où l'on retrouvait Nicolas Schyns, Romain Paul, Daniel Fagi ou encore Youssef Bouissane, il a rapidement compris qu'il ne jouerait pas pour la gagne. "Je savais qu'Amaury Paquet et Arnaud Dely étaient très costauds devant. J'ai vite compris qu'on allait jouer pour la troisième place."

Et de s'en retourner, tout sourire, jusqu'à Tournai. "Ce lundi, je bosse. Et jusqu'à samedi. C'est mon quotidien."

La réaction du vainqueur